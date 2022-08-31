Тайвань покупает у США оружие, но не получает его
Несмотря на то, что США рассматривают продажи оружия как неотъемлемую часть сдерживания Китая от нападения на Тайвань, некоторые еще не выполненные сделки были публично объявлены еще в 2017 году.
Представитель сенатского комитета по международным отношениям Лара Крауч заявила, что конечная цель США состоит в том, чтобы Тайвань был укреплен и находился в наилучшем положении, чтобы помешать целям Китая.
По ее словам, должна существовать постоянная связь между политикой США в отношении продажи оружия Тайваню и степенью увеличения или уменьшения угрозы со стороны Пекина.
Она также отметила, что оружие дает Тайбэю возможность защитить себя в случае полного вторжения, кибератаки или других сценариев.
Конгресс пытается решить проблему с отставанием в отправке оружия на Тайвань, а также другие возможные задержки с поставками оружия в Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.
В то же время огромное количество незавершенных поставок вооружений показывает, как громоздкий и медленный процесс продажи вооружений за границу подрывает усилия США по сдерживанию Пекина в Тихоокеанском регионе.
Американские производители оружия обычно не начинают производство системы вооружения, пока не получат окончательный контракт от министерства обороны.
Проблемы с громоздким процессом зарубежных военных продаж сохранялись в течение многих лет, но недавние проблемы с цепочкой поставок, связанные с пандемией, в оборонно-промышленной базе усугубили задержки.
Опубликовано: Светлана Репина
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