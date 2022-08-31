Голливудский источник объяснил, почему со Сталлоне разводится жена

Когда Дженнифер Флавин подала на развод с Сильвестром Сталлоне в Палм-Бич, Флорида, в здании суда 19 августа, этот шаг удивил многих.

Всего за три месяца до этого пара отпраздновала 25-ю годовщину свадьбы хвалебными постами в Instagram. Сам Сталлоне подтвердил в июле, что семья снимает предстоящий реалити-шоу для Paramount+.

Голливудский источник, знакомый с парой, говорит, что 76-летий Сталлоне и 540летняя Флавин очень разные люди по возрасту и по темпераменту.

Он отмечает, что все, что раньше казалось захватывающим, теперь стало раздражающим, а также говорит об импульсивности Сталлоне.

Он склонен делать что-то по прихоти, не спрашивая ее заранее. Примером стало желание Сталлоне завести ротвейлера, несмотря на возражения Флавин.

Источник рассказывает, что разногласия по мелочам накапливаются после стольких лет совместной жизни. По его словам, к разводу привела не одна проблема, их было много.

В своем заявлении о разводе Флавин заявила о «преднамеренном растрате» семейных активов. Согласно законодательству Флориды, это может включать такие вещи, как чрезмерные расходы, азартные игры, дарение подарков или ненужные займы супругом во время развода.

Флавин просит запретить Сталлоне продавать или тратить их активы во время бракоразводного процесса, а также требует единоличного использования их дома в Палм-Бич стоимостью 35 млн долларов.

Сталлоне это опровергает и оспаривает единоличное использование дома женой.