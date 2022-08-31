Amazon снял сериал о начальных временах во вселенной «Властелина колец» Толкина

Prime Video приступила к реализации грандиозного проекта, который наверняка вызовет бурю эмоций.

Продюсеры перезапускают «Властелин колец» как сериал. Теперь женщины берут судьбу Средиземья в свои руки.

С 2001 года Питер Джексон завоевал 17 «Оскаров» и многомиллионную аудиторию по всему миру благодаря трилогии «Властелин колец». Лишь немногие тогда заметили, что создатели допустили к своим героям только белых людей перед кинокамерой. Вряд ли кто-то сообщил, что не было сильных женских персонажей, заслуживающих упоминания, еслинесчитать Миранду Отто как Эовин.

Проект Prime Video, который почти можно назвать манией величия: «Властелин колец: Кольца власти» выходит во всем мире в виде потокового сериала в эту пятницу (2 сентября).

Создатели идут очень далеко для opus magnum. Вы не начинаете с предыстории «Хоббита», который уже был экранизирован и имел значительно меньший кассовый успех, чем «Властелин колец». Они начинают с великой многовековой битвы эльфов против Моргота.

Персонаж и эпоха Средиземья, более знакомые ярым поклонникам Толкина читавшим «Сильмариллион»: посмертно изданной в 1977 году книги, в которой добро и зло иногда размыты в персонажах. Произведение, не делающее таких жестких спецификаций, как легендарная классика.

О чем сериал? В центре внимания находится юная Галадриэль (Морфидд Кларк), которая позже сыграет роль во вселенной Толкина благодаря огромной продолжительности жизни эльфов. Боец потерял брата в войне против Моргота и его преемника Саурона и жаждет мести. Темные воинства давно отступили, но Галадриэль не верит в мир. Пока ее верховный король выводит эльфийские оккупационные войска со всех концов Средиземья, белокурая амазонка должна быть заточена в Валиноре, своего рода Валгалла для великих героев.

«Властелин колец: Кольца власти» удивляет большим количеством спецэффектов. Сражения, монстры, ошеломляющие пейзажи: как в компьютерной игре, зрителя гоняют от одного сильного триггера к другому, а авторы раскручивают историю, вольно основанную на Толкиене. В целом проект сериала визуально напоминает видеоигру. С миром Средиземья, в котором вдруг появляются и сильные героини.

«Властелин колец: Кольца власти» выходит онлайн в виде потокового сериала на Amazon Prime Video в пятницу. Для начала покажут два эпизода, а затем по одному эпизоду каждую неделю. Всего в саге восемь эпизодов.