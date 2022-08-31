В США заявили о желании организовать конструктивный диалог с Китаем
Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил о подготовке встречи высшего руководства США и Китая
Координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал о том, что организация конструктивного диалога на высшем уровне между Вашингтоном и Пекином идет полным ходом, но окончательного решения нет.
"Мы активно работаем над организацией контакта на высшем уровне, но окончательного решения нет", — заявил чиновник.
Джон Кирби рассказал, что дипломатические отношения между США и Китаем сохраняются. Однако последнее время возникло ряд сложных вопросов, которые нужно обсуждать.
Опубликовано: Максим Алексеев
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