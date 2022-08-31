В США заявили о желании организовать конструктивный диалог с Китаем

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил о подготовке встречи высшего руководства США и Китая

Координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал о том, что организация конструктивного диалога на высшем уровне между Вашингтоном и Пекином идет полным ходом, но окончательного решения нет. 

"Мы активно работаем над организацией контакта на высшем уровне, но окончательного решения нет", — заявил чиновник.

Джон Кирби рассказал, что дипломатические отношения между США и Китаем сохраняются. Однако последнее время возникло ряд сложных вопросов, которые нужно обсуждать.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 