В США заявили о желании организовать конструктивный диалог с Китаем

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил о подготовке встречи высшего руководства США и Китая

Координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал о том, что организация конструктивного диалога на высшем уровне между Вашингтоном и Пекином идет полным ходом, но окончательного решения нет.

"Мы активно работаем над организацией контакта на высшем уровне, но окончательного решения нет", — заявил чиновник.

Джон Кирби рассказал, что дипломатические отношения между США и Китаем сохраняются. Однако последнее время возникло ряд сложных вопросов, которые нужно обсуждать.