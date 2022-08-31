В США боятся, что Великобритания может перейти к открытой конфронтации с Россией на Украине после избрания нового премьер-министра.

31 августа обозреватель американского журнала The National Interest Мэтью Мэй заявил, что новый премьер-министр Соединённого Королевства может стать виновником прямой конфронтации между Североатлантическим альянсом и Россией на Украине.

Мэй пояснил, что британская «дешевая копия американской большой стратегии» уже привела Великобританию «на край пропасти» благодаря чрезмерной помощи киевскому режиму, поэтому новый премьер должен «отступить от неё» посредством налаживания дипломатических отношений с Россией, а не выделяя Украине новые пакеты помощи.