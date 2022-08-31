Мерц рекомендует правительству ФРГ и других стран ЕС поприсутствовать на похоронах Горбачева
Председатель ХДС Фридрих Мерц рекомендует правительству ФРГ послать делегацию в Москву на панихиду по Михаилу Горбачеву.
«В любом случае, я бы порекомендовал главам государств и правительств с европейской стороны принять приглашение, если оно будет сделано», — заявил Мерц в интервью телеканалу Bild TV в среду.
Германия должна «воспользоваться возможностью, чтобы нанести такой визит», считает Мерц.
В свое время Горбачев назвал Мерца «удачей для Федеративной Республики Германии».
Ссылаясь на нынешнюю политическую ситуацию Мерц отметил: «Давайте представим на мгновение, что у нас сегодня президентом России был такой человек, как Горбачев. Мир выглядел бы иначе».
Отметим, что прощание с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым пройдет в субботу в Колонном зале. Он умер в возрасте 91 года после продолжительной болезни.
Опубликовано: Тарас Медведев
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