Мерц рекомендует правительству ФРГ и других стран ЕС поприсутствовать на похоронах Горбачева

Председатель ХДС Фридрих Мерц рекомендует правительству ФРГ послать делегацию в Москву на панихиду по Михаилу Горбачеву.

«В любом случае, я бы порекомендовал главам государств и правительств с европейской стороны принять приглашение, если оно будет сделано», — заявил Мерц в интервью телеканалу Bild TV в среду.

Германия должна «воспользоваться возможностью, чтобы нанести такой визит», считает Мерц.

В свое время Горбачев назвал Мерца «удачей для Федеративной Республики Германии».

Ссылаясь на нынешнюю политическую ситуацию Мерц отметил: «Давайте представим на мгновение, что у нас сегодня президентом России был такой человек, как Горбачев. Мир выглядел бы иначе».

Отметим, что прощание с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым пройдет в субботу в Колонном зале. Он умер в возрасте 91 года после продолжительной болезни.