Арестованы высокопоставленные чиновники Минэнергетики ФРГ по обвинению в шпионаже в пользу России
Два высокопоставленных чиновника министерства экономики и энергетики Германии были арестованы, информирует Die Zeit.
По данным СМИ, они оба слышали обвинения в шпионаже в пользу России.
Сообщается, что чиновники выполняли ключевые функции в министерстве, отвечающем за энергетическую безопасность страны.
По сообщениям СМИ, они резко выступили против энергетических решений, предложенных правительством ФРГ, заняв "пророссийскую" позицию.
Министерство экономики передало дело в Управление по защите Конституции после того, как возникли внутренние подозрения в отношении этих людей.
В самом министерстве отказались комментировать ситуацию журналистам.
Опубликовано: Николай Скира
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