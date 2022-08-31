Арестованы высокопоставленные чиновники Минэнергетики ФРГ по обвинению в шпионаже в пользу России

Два высокопоставленных чиновника министерства экономики и энергетики Германии были арестованы, информирует Die Zeit.

По данным СМИ, они оба слышали обвинения в шпионаже в пользу России.

Сообщается, что чиновники выполняли ключевые функции в министерстве, отвечающем за энергетическую безопасность страны.

По сообщениям СМИ, они резко выступили против энергетических решений, предложенных правительством ФРГ, заняв "пророссийскую" позицию.

Министерство экономики передало дело в Управление по защите Конституции после того, как возникли внутренние подозрения в отношении этих людей.

В самом министерстве отказались комментировать ситуацию журналистам.