Дмитрий Песков рассказал о мошенниках обокравших его дочь

Выступая на марафоне "Знание. Сила" пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, как мошенники при помощи уловок смогли снять деньги с банковских карт его дочери.

"Мошенники ювелирно владеют искусством убеждения. Это настоящий талант. Я вот и дочери сколько раз говорил, будь осторожнее. А потом она сказала, что это был как гипноз, стала называть ПИН-коды и так далее", — рассказал чиновник.