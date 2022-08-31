Дмитрий Песков рассказал о мошенниках обокравших его дочь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как мошенники методом убеждения заставили его дочь сообщить реквизиты банковских карт.
Выступая на марафоне "Знание. Сила" пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, как мошенники при помощи уловок смогли снять деньги с банковских карт его дочери.
"Мошенники ювелирно владеют искусством убеждения. Это настоящий талант. Я вот и дочери сколько раз говорил, будь осторожнее. А потом она сказала, что это был как гипноз, стала называть ПИН-коды и так далее", — рассказал чиновник.
Дмитрия Песков дополнил, что деньги в итоге удалось вернуть.
Опубликовано: Максим Алексеев
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