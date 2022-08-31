В Сирии международный аэропорт подвергся ракетной атаке

Международный аэропорт, расположенный в пригороде сирийского города Алеппо, подвергся нескольким ракетным ударам.

В среду, 31 августа 2022 года, пан-арабский телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что международный аэропорт Алеппо, находящийся в 360 километрах от столицы Сирии Дамаска, подвергся ракетной атаке.

Отмечается, что в результате ракетного обстрела аэропорта в окрестностях сирийского города Алеппо со стороны «израильского противника» жертв среди мирного населения, ущерб был ограничен материальным.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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