ЕС договорились приостановить действие соглашения о безвизовом режиме с Россией

Этот шаг ограничит число российских граждан, въезжающих в блок, но не приведет к полному запрету на выдачу туристических виз.

ЕС согласился приостановить действие соглашения о безвизовых поездках с Москвой, чтобы ограничить число российских граждан, въезжающих в блок для отдыха и покупок, не дожидаясь полного запрета на выдачу туристических виз, которого требуют некоторые страны Центральной и Восточной Европы.

На встрече в Праге 27 министров иностранных дел ЕС пообещали приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией от 2007 года, которое относительно упрощает получение проездных документов.