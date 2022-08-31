ЕС договорились приостановить действие соглашения о безвизовом режиме с Россией
Этот шаг ограничит число российских граждан, въезжающих в блок, но не приведет к полному запрету на выдачу туристических виз.
ЕС согласился приостановить действие соглашения о безвизовых поездках с Москвой, чтобы ограничить число российских граждан, въезжающих в блок для отдыха и покупок, не дожидаясь полного запрета на выдачу туристических виз, которого требуют некоторые страны Центральной и Восточной Европы.
На встрече в Праге 27 министров иностранных дел ЕС пообещали приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией от 2007 года, которое относительно упрощает получение проездных документов.
Опубликовано: Силивончик Алина
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