Болгария ведёт переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа
Власти Болгарии ведут переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок российского газа в страну.
В среду, 31 августа 2022 года, глава Министерства экономики, энергетики и туризма Болгарии Росен Христов в интервью болгарскому телеканалу BNT рассказал, что правительство страны ведёт переговоры с российским «Газпромом» по поводу возобновления поставок газа.
Христов признался, что надеется на положительный результат и скорейшее возобновление импорта «голубоко топлива» у российской энергетической компании «Газпром», которая прекратила поставки газа в Болгарию из-за неуплаты счетов в апреле этого года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Болгария ведёт переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа
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