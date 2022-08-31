ВМС США заявили, что Иран захватил и освободил американский морской беспилотник
США заявили, что иранская гвардия отбуксировала американский беспилотник в Персидском заливе, но выпустила его, когда к нему приблизились военный корабль и вертолет ВМС США.
Это был первый случай, когда целевая группа беспилотников стала мишенью страны на фоне высокой напряженности, поскольку переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года продолжаются.
Военный корабль "Шахид Базиар" захватил "Сайлдрон Эксплорер" в международных водах Персидского залива поздно вечером в понедельник, сообщил Associated Press коммандер Тимоти Хокинс, представитель пятого флота ВМС США.
Прибрежный патрульный катер USS Thunderbolt приблизился к военному кораблю вместе с вертолетом MH-60 Seahawk. Военно-морской флот связался с военным кораблем, чтобы сообщить им, что беспилотник был американским.
Опубликовано: Силивончик Алина
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ВМС США заявили, что Иран захватил и освободил американский морской беспилотник
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