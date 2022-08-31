Эстония запретит въезд в страну большинству россиян
Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что в течение нескольких дней или недель большинство россиян не смогут попасть на территорию Эстонии.
31 августа глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в своём интервью международному новостному агентству Reuters сообщил, что в ближайшее время большая часть граждан России лишится возможности въехать на территорию Эстонской Республики.
Рейнсалу с уверенностью заявил, что через несколько дней или даже недель вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для россиян не только по эстонским шенгенским визам, но и по шенгенам других европейских государств.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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