Президент Владимир Путин высказал соболезнования по Михаилу Горбачеву

Президент России Владимир Путин, высказал слова скорби и назвал распад Советского Союза “величайшей геополитической катастрофой 20-го века”.

В среду он отметил смерть Михаила Горбачева лишь приглушенной похвалой лидеру, который наблюдал за распадом коммунистического государства.

Путин назвал своего кремлевского предшественника “государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории” в короткой телеграмме соболезнования семье и друзьям, опубликованной на сайте Кремля.

Горбачев руководил страной в “период сложных, драматических перемен”, сказал Путин в послании, в котором также высоко оценил его благотворительную и гуманитарную деятельность в последующие годы.

По словам его семьи, церемония похорон Горбачева состоится в субботу в центре Москвы.

Кремль заявил, что не может подтвердить, будет ли присутствовать Путин.

Советский лидер, который был непопулярен среди многих россиян, обвинявших его в экономическом хаосе, последовавшем за распадом СССР, будет похоронен на московском Новодевичьем кладбище рядом со своей женой Раисой, сообщает Фонд Горбачева.