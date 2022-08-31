Президент Владимир Путин высказал соболезнования по Михаилу Горбачеву
Президент России Владимир Путин, высказал слова скорби и назвал распад Советского Союза “величайшей геополитической катастрофой 20-го века”.
В среду он отметил смерть Михаила Горбачева лишь приглушенной похвалой лидеру, который наблюдал за распадом коммунистического государства.
Путин назвал своего кремлевского предшественника “государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории” в короткой телеграмме соболезнования семье и друзьям, опубликованной на сайте Кремля.
Горбачев руководил страной в “период сложных, драматических перемен”, сказал Путин в послании, в котором также высоко оценил его благотворительную и гуманитарную деятельность в последующие годы.
По словам его семьи, церемония похорон Горбачева состоится в субботу в центре Москвы.
Кремль заявил, что не может подтвердить, будет ли присутствовать Путин.
Советский лидер, который был непопулярен среди многих россиян, обвинявших его в экономическом хаосе, последовавшем за распадом СССР, будет похоронен на московском Новодевичьем кладбище рядом со своей женой Раисой, сообщает Фонд Горбачева.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Сюжет какой книги лег в основу комедии Леонида Гайдая Не может быть
Обед по расписанию: россиянка рассказала, к чему никак не может привыкнуть в Италии
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
WSJ: США создают сеть беспилотников для сдерживания Ирана
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге