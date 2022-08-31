Фишер против Спасского: Холодная война на шахматной доске

На чемпионате мира по шахматам 1972 года Бобби Фишер из США бросил вызов Борису Спасскому из Советского Союза в "Матче века". Фишер в итоге выиграл.

Тораринссон, которому сейчас 82 года, вспомнил эту сцену в своей книге 2022 года "Матч всех времен".

"Я вел переговоры с адвокатом Фишера до последней минуты — речь всегда шла о деньгах", - написал Тораринссон. Фишер требовал, чтобы игроки получали 30% доходов от телевизионных прав и кассовых сборов, в дополнение к призовому фонду в размере 125 000 долларов (118 000 евро).

Но тщетно: гроссмейстер из Нью-Йорка не взял на себя никаких обязательств. "Тогда я опоздал на открытие на 15 минут, у меня не было подготовленной речи, и я не знал, что сказать на сцене", - вспоминал Тораринссон.

Однако он не отменил чрезвычайно ожидаемый поединок между представителями глобальных сверхдержав в разгар холодной войны. Фишер был игроком с самым высоким рейтингом в мире, но российский игрок Борис Спасский был действующим чемпионом.

Международная шахматная федерация приняла решение отложить игру на два дня. "Что бы произошло в шахматном мире, если бы мы, исландцы, отменили матч в то время?" сказал Тораринссон, который верил, что Фишер появится.

"Я знал, что Фишер всю свою жизнь работал над этим титульным матчем", - сказал он.