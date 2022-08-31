WSJ: США создают сеть беспилотников для сдерживания Ирана

Соединённые Штаты совместно с государствами Ближнего Востока создают сеть морских беспилотников для сдерживания Ирана.

31 августа американская газета «Уолл-стрит джорнэл», ссылаясь на капитана ВМС США Майкла Брассера, сообщила, что Соединённые Штаты совместно со своими ближневосточными партнёрами на протяжении полугода работает над проектом по созданию ста морских беспилотников.

Брассер утверждает, что создание сети беспилотников на Ближнем Востоке поможет сдерживанию Ирана и поспособствует развитию взаимовыгодных отношений США с Израилем, Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива.