В Китае ракета, засевающая облака, упала практически на пешеходов

В сети появилось видео, которое показывает, как китайская ракета, засевающая облака, едва не задела пешеходов на оживленном тротуаре.

Это произошло в китайской провинции Сычуань. Ракета с парашютом упала на пешеходную дорожку в опасной близости от группы людей.

Такие ракеты, наполненные химическими веществами, в Китае используют для вызова искусственного дождя в засушливых районах. Они являются частью применяемой в стране методики изменения погоды, известной как «засев облаков».

Этот метод предусматривает добавление химических веществ, в том числе частиц йодида серебра, в облака, чтобы стимулировать конденсацию и увеличить вероятность выпадения осадков в определенной области.

В процессе используются ракеты, а также самолеты, поэтому химикаты и другие материалы рассеиваются над облаками для большей эффективности.

Операцию по засеванию облаков подтвердило Метеорологическое бюро округа Ючи. Там сообщили, что информации том, что жители пострадали от ракет, не поступало.

Метод позволяет увеличить количество осадков, предотвратить град, очистить небо от облаков, а также снизить уровень загрязнения воздуха.

Ученые использовали эту технику на протяжении десятилетий. В Китае ее применяли в июле 2021 года, чтобы очистить небо от облаков во время празднования основания Коммунистической партии Китая.