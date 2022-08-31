Reuters: Германия расширит военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

Генинспектор Бундесвера Эберхард Цорн заявил, что Германия расширит военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе из-за наращивания ВС Китая.

31 августа международное агентство новостей Reuters, со ссылкой на заявление Генерального инспектора Бундесвера Эберхард Цорн, сообщили о том, что Германия планирует укрепить своё военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, однако не желает никого провоцировать данным решением.

Цорн пояснил, что данное решение связано с наращиванием вооружённых сил Народно-освободительной армии Китая, чья мощь, по мнению немецкого генерала, до недавней поры заключалась лишь в численности личного состава, однако в настоящее время НОАК оснащена современным вооружением.