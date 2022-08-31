Вокруг кораблей ВМС США неоднократно видели рой непонятных дронов
На новых кадрах ВМС США видно, как рой дронов неизвестного происхождения пролетает над эсминцем-невидимкой USS Zumwalt.
Это видео снято в 2019 году и обнародовано в соответствии с Законом о свободе информации. Судя по ролику, вокруг корабля кружило как минимум шесть беспилотников.
Официальных объяснений по поводу этого инцидента от ВМС США не последовало. Эсминец USS Zumwalt называли крупнейшим и наиболее технологически продвинутым надводным боевым кораблем в мире, стоимость его разработки составила 4,4 млрд долларов.
Инцидент, зафиксированный на видео, был одним из нескольких случаев появления роя дронов вокруг кораблей ВМС США, которые произошли в 2019 году.
Командующий военно-морскими операциями адмирал Майкл Гилдей заявил, что ему известно об этих случаях.
Он сказал, что были и другие наблюдения летчиков в воздухе и с других кораблей не только Соединенных Штатов, но и прочих стран. По словам командующего, результаты наблюдений были собраны и до сих пор анализируются.
За последние несколько лет появились видеоролики, показывающие быстро движущиеся неизвестные объекты, пролетающие рядом с военными объектами США.
Эти видеоролики привели к предположению, что объекты в небе были неизвестными технологиями иностранной державы или даже из другого мира.
Опубликовано: Светлана Репина
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