Вокруг кораблей ВМС США неоднократно видели рой непонятных дронов

На новых кадрах ВМС США видно, как рой дронов неизвестного происхождения пролетает над эсминцем-невидимкой USS Zumwalt.

Это видео снято в 2019 году и обнародовано в соответствии с Законом о свободе информации. Судя по ролику, вокруг корабля кружило как минимум шесть беспилотников.

Официальных объяснений по поводу этого инцидента от ВМС США не последовало. Эсминец USS Zumwalt называли крупнейшим и наиболее технологически продвинутым надводным боевым кораблем в мире, стоимость его разработки составила 4,4 млрд долларов.

Инцидент, зафиксированный на видео, был одним из нескольких случаев появления роя дронов вокруг кораблей ВМС США, которые произошли в 2019 году.

Командующий военно-морскими операциями адмирал Майкл Гилдей заявил, что ему известно об этих случаях.

Он сказал, что были и другие наблюдения летчиков в воздухе и с других кораблей не только Соединенных Штатов, но и прочих стран. По словам командующего, результаты наблюдений были собраны и до сих пор анализируются.

За последние несколько лет появились видеоролики, показывающие быстро движущиеся неизвестные объекты, пролетающие рядом с военными объектами США.

Эти видеоролики привели к предположению, что объекты в небе были неизвестными технологиями иностранной державы или даже из другого мира.