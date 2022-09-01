Молдова не в состоянии рассчитаться по долгам с «Газпром»

В правлении «Газпрома» согласились продлить аудит долга Молдовы, но власти республики сообщили, что рассчитаться с догами не в состоянии.

В своем официальном Telegram-канале вице-премьер Молдовы Андрей Спыну рассказал, что страна не в состоянии рассчитаться с "Газпромом".

Чиновник сообщил, что в ходе переговоров с главой правления "Газпрома" Алексеем Миллером обсуждалась ситуация с поставками газа в Молдову и платежеспособность "Молдовогаза" в условиях резкого подорожания топлива.

Спыну заявил, что "Газпром" продлил аудит долга до 1 октября, но Молдова не в состоянии рассчитаться по задолженности и просит отложить срок выплат до 31 марта 2023 года.