В США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине в ближайшие дни.

В интервью телеканалу CNN координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

"Соединенные Штаты уже оказали военную помощь Украине на общую сумму в 13 миллионов долларов. Мы продолжим помогать ВСУ, и в ближайшее время объявим о новом пакете военной помощи", — сказал чиновник.

Кирби подчеркнул, что США обеспечат Киев не только военной и финансовой помощью, но и предоставят ВСУ всю необходимую информацию для успешного ведения боевых действий.