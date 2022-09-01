В США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины
Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине в ближайшие дни.
В интервью телеканалу CNN координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.
"Соединенные Штаты уже оказали военную помощь Украине на общую сумму в 13 миллионов долларов. Мы продолжим помогать ВСУ, и в ближайшее время объявим о новом пакете военной помощи", — сказал чиновник.
Кирби подчеркнул, что США обеспечат Киев не только военной и финансовой помощью, но и предоставят ВСУ всю необходимую информацию для успешного ведения боевых действий.
Опубликовано: Максим Алексеев
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