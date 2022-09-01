Индия создала свой первый авианосец, но у страны нет для него истребителей
На днях Индия официально введет в эксплуатацию свой первый авианосец собственной постройки INS Vikrant, что станет кульминацией 17-летнего строительства и испытаний.
Страна стремится догнать регионального соперника Китая и его гораздо более крупный военно-морской флот.
Но на палубе авианосца не будет своих истребителей. Вместо этого там будут находиться на несколько самолетов российской разработки, позаимствованных у единственного другого авианосца Индии, INS Vikramaditya.
Разработанный ВМС Индии, авианосец является крупнейшим военным кораблем, построенным в стране, способным вместить около 1600 человек экипажа и флотом из 30 самолетов, включая истребители и вертолеты.
По данным министерства обороны Индии, более 75% компонентов корабля закупаются на месте, полдюжины крупных промышленных фирм и более 100 небольших предприятий предоставляют оборудование и технику.
На «Викранте» также отсутствует военно-морская радиолокационная система, о чем свидетельствуют последние изображения, опубликованные ВМС.
В Индии имеется около 40 МиГ-29К российского производства, которые в основном эксплуатируются на Vikramaditya — перепрофилированном российском корабле. Некоторые из этих истребителей теперь будут доставлены на «Викрант».
С приходом «Викранта» Индия может развернуть авианосец как на восточном, так и на западном побережьях и расширить свое морское присутствие, хотя индийский флот все еще отстает от Китая.
Опубликовано: Светлана Репина
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