Индия создала свой первый авианосец, но у страны нет для него истребителей

На днях Индия официально введет в эксплуатацию свой первый авианосец собственной постройки INS Vikrant, что станет кульминацией 17-летнего строительства и испытаний.

Страна стремится догнать регионального соперника Китая и его гораздо более крупный военно-морской флот.

Но на палубе авианосца не будет своих истребителей. Вместо этого там будут находиться на несколько самолетов российской разработки, позаимствованных у единственного другого авианосца Индии, INS Vikramaditya.

Разработанный ВМС Индии, авианосец является крупнейшим военным кораблем, построенным в стране, способным вместить около 1600 человек экипажа и флотом из 30 самолетов, включая истребители и вертолеты.

По данным министерства обороны Индии, более 75% компонентов корабля закупаются на месте, полдюжины крупных промышленных фирм и более 100 небольших предприятий предоставляют оборудование и технику.

На «Викранте» также отсутствует военно-морская радиолокационная система, о чем свидетельствуют последние изображения, опубликованные ВМС.

В Индии имеется около 40 МиГ-29К российского производства, которые в основном эксплуатируются на Vikramaditya — перепрофилированном российском корабле. Некоторые из этих истребителей теперь будут доставлены на «Викрант».

С приходом «Викранта» Индия может развернуть авианосец как на восточном, так и на западном побережьях и расширить свое морское присутствие, хотя индийский флот все еще отстает от Китая.