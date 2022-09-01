«Аватар-2» стал самым сложным фильмом из когда-либо созданных

«Аватар 2» был назван самым сложным фильмом из когда-либо созданных из-за дебюта кадров нового формата.

Сцены из сиквела под названием «Аватар: Путь воды » были показаны во время выступления Джеймса Кэмерона на Digital Day.

Сценарист и режиссер Лиам О'Доннелл раскрыл подробности показанных кадров, в том числе съемок сцены, в которой персонаж Сэма Уортингтона стреляет из пулемета, катаясь на инопланетном ките под водой.

Он сказал, что использовались подводный захват с 15 камерами, 2 камеры на захват лица каждого актера, захват подводных эталонов для полностью компьютерных существ, захват глубины в инфракрасном диапазоне, чтобы помещать персонажей компьютерной графики в кадры живых выступлений.

Актерский состав фильма, в том числе Сигурни Уивер и Кейт Уинслет, и члены съемочной группы были обучены дышать под водой в течение двух-трех минут, чтобы снимать свои сцены.

Фильм снят в формате киносистемы CINITY 3D, 4K и с высокой частотой кадров в лаборатории CINITY в Пекине. CINITY — это высокотехнологичная технология, разработанная в Китае.

«Аватар 2», который выйдет через 13 лет после появления оригинала, будет представлен в 3D, а посетителям раздадут специальные очки, которые они наденут перед просмотром отснятого материала. Это будет первый из трех сиквелов.

Китай является огромным рынком для Аватара. Оригинальный фильм собрал там более 200 млн долларов еще в 2010 году, а переиздание 2021 года принесло еще 58 млн долларов.