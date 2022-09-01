Шэрон Стоун рассказала, как ее отношения с молодым человеком закончились, когда она отказалась от ботокса

Шэрон Стоун рассказала Vogue Arabia о своих мыслях о естественном старении и о том, как молодой человек, с которым она встречалась, спросил ее, использует ли она ботокс.

Актриса ответила, что не будет делать инъекции ботокса. После этого они встретились еще один раз, и их отношения закончились.

Стоун сказала, что она не хочет, чтобы в ее жизни был кто-то, кто ценил бы только ее красоту.

Есть веская причина, по которой звезда «Основного инстинкта» решила не использовать инъекции для обращения вспять процесса старения. Она признается, что использовала их, когда была моложе, но фактически исключила их.

Неудачный опыт с ботоксом, который привел к осложнениям со здоровьем, заставил ее изменить свое отношение к ботоксу и другим инъекционным препаратам.

Актриса рассказала, что в периоды суперславы получала ботокс, филлеры и прочее. А потом у нее случился обширный инсульт и девятидневное кровоизлияние в мозг.

После этого ей пришлось сделать более 300 инъекций ботокса и филлеров, чтобы сделать одну сторону красивой.

Ее страх перед здоровьем, связанный с инъекционными препаратами и необходимостью в них в процессе выздоровления, изменили ее взгляд на них.

Теперь Стоун предпочитает отмечать свою внешность такой, какая она есть. Не так давно она опубликовала в Instagram фото топлесс в бассейне.