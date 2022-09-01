Венгрии придется принять меры, чтобы получить средства ЕС на борьбу с COVID-19

Министр Чехии по делам ЕС Микулаш Бек заявил, что Венгрия должна принять меры по изменению своего верховенства права, прежде чем она сможет получить какие-либо средства н восстановление от Евросоюза.

Венгрия и Польша еще не получили миллиарды евро из фондов восстановления ЕС после COVID, поскольку правительства не выполнили требования Брюсселя о соблюдении верховенства закона.

На прошлой неделе Венгрия заявила, что до конца октября внесет поправки в несколько законов, подвергшихся критике со стороны Европейской комиссии, если будет достигнуто соглашение о финансовой помощи.

У Комиссии есть месяц, чтобы проанализировать ответ Будапешта. Венгрия не уточнила, когда должно быть достигнуто соглашение.

Микулаш Бек сказал, что в Комиссии или среди стран-членов вряд ли есть желание принять обещания отметил Рейтер, что доверие к Венгрии подорвано ее отсутствием солидарности по некоторым вопросам ЕС.

Речь идет, например, о ее требовании исключить патриарха Русской православной церкви Кирилла из антироссийского санкционного списка.

В Польше средства задерживаются из-за разногласий по поводу польской судебной реформы, которая, по словам исполнительной власти ЕС, подрывает демократические стандарты.

Варшава дала понять, что может принять ответные меры, наложив вето на политические планы ЕС, требующие единогласия, если она не получит свою долю средств на восстановление после пандемии.