В Южной Корее самая низкая в мире рождаемость, власти утраивают выплаты на детей
Южная Корея планирует предоставить каждой семье с новорожденным ребенком ежемесячное пособие в размере 1 миллиона вон (740 долларов США), чтобы решить проблему самого низкого в мире уровня рождаемости.
Выплаты начнутся в следующем году на уровне 700 000 вон в месяц, а затем вырастут до полной суммы в 2024 году. Когда ребенку исполнится год, стипендия будет уменьшена наполовину и продлится еще на год.
Пособие в размере 1 миллиона вон, которое местные жители называют «родительским пособием», было одним из ряда предвыборных обещаний президента Юн Сук Ёля.
Вступая в свою должность в мае этого года, он назвал демографическую ситуацию в стране «национальным бедствием».
Расширенная поддержка родителей происходит даже тогда, когда страна переходит к более жесткой налогово-бюджетной политике, чтобы обуздать долг эпохи пандемии.
Южная Корея побила собственный рекорд рождаемости в 2021 году, когда ожидаемое число детей на одну женщину упало до 0,81 с 0,84 годом ранее.
Сокращение рабочей силы представляет собой множество проблем для политиков, которые включают в себя все, от стагнации экономического роста до стремительного роста социальных выплат.
Демографическая проблема Кореи может быть предвестником остального развитого мира, который также быстро стареет.
Опубликовано: Светлана Репина
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