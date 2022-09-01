В Южной Корее самая низкая в мире рождаемость, власти утраивают выплаты на детей

Южная Корея планирует предоставить каждой семье с новорожденным ребенком ежемесячное пособие в размере 1 миллиона вон (740 долларов США), чтобы решить проблему самого низкого в мире уровня рождаемости.

Выплаты начнутся в следующем году на уровне 700 000 вон в месяц, а затем вырастут до полной суммы в 2024 году. Когда ребенку исполнится год, стипендия будет уменьшена наполовину и продлится еще на год.

Пособие в размере 1 миллиона вон, которое местные жители называют «родительским пособием», было одним из ряда предвыборных обещаний президента Юн Сук Ёля.

Вступая в свою должность в мае этого года, он назвал демографическую ситуацию в стране «национальным бедствием».

Расширенная поддержка родителей происходит даже тогда, когда страна переходит к более жесткой налогово-бюджетной политике, чтобы обуздать долг эпохи пандемии.

Южная Корея побила собственный рекорд рождаемости в 2021 году, когда ожидаемое число детей на одну женщину упало до 0,81 с 0,84 годом ранее.

Сокращение рабочей силы представляет собой множество проблем для политиков, которые включают в себя все, от стагнации экономического роста до стремительного роста социальных выплат.

Демографическая проблема Кореи может быть предвестником остального развитого мира, который также быстро стареет.