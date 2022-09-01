НАСА установило новую дату отправки ракеты Artemis I на Луну после устранения неисправности

После долгожданной подготовки к тому дню, когда лунная ракета НАСА должна была стартовать с Земли, запуск миссии был отложен в понедельник из-за проблемы с двигателем.

Теперь у НАСА есть новая целевая дата запуска Artemis I. Это суббота, 3 сентября.

Всего за 40 минут до старта НАСА приостановило обратный отсчет запуска, чтобы проверить подозрительную разницу в температуре одного из двигателей RS-25, когда все они прошли стандартный процесс выпуска водорода.

После более чем часа ожидания дополнительной информации руководитель запуска наконец отменил попытку старта.

Администратор НАСА Билл Нельсон заявил, что ракета представляет собой сложную систему и может быть запущена только при условии корректной работы всех механизмов.

Ракета, получившая название Space Launch System (SLS), на момент выпуска была частично заправлена топливом.

Впоследствии НАСА сообщило, что диспетчеры запуска продолжали оценивать, почему испытание на прокачку двигателей RS-25 в нижней части основной ступени до надлежащего температурного диапазона для старта не было успешным.

Ранее НАСА намеревалось проверить выпуск двигателя во время тестового запуска в июне, но не смогло этого сделать из-за утечки водорода.