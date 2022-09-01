Папуа-Новая Гвинея предлагает Австралии договор о безопасности из-за соглашения Китая с Соломоновыми островами

Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил в среду, что Папуа-Новая Гвинея предложила договор о безопасности между двумя странами.

Это произошло на фоне роста напряженности на островах Тихого океана после того, как Китай заключил договор о безопасности с соседними Соломоновыми островами.

Данное соглашение уже обсуждалось министрами иностранных дел Папуа-Новой Гвинеи и Австралии. Однако обсуждения только начались.

У Соломоновых Островов напряженные отношения с Соединенными Штатами и их тихоокеанскими союзниками после заключения в апреле пакта о безопасности с Китаем.

Австралия, Новая Зеландия и другие островные страны Тихого океана заявили, что в регионе должны удовлетворяться потребности безопасности.

Папуа-Новая Гвинея является ближайшим северным соседом Австралии, разделенным всего несколькими километрами, и бывшей колонией, но имеет растущие торговые и инвестиционные связи с Китаем.

Китаю не удалось заключить широкомасштабный договор о торговле и безопасности с 10 тихоокеанскими странами, включая Папуа-Новую Гвинею.

Австралия и США финансируют модернизацию военно-морской базы на острове Манус в Папуа-Новой Гвинее после неудачного предложения Китая перестроить военно-морскую базу в 2018 году.