Папуа-Новая Гвинея предлагает Австралии договор о безопасности из-за соглашения Китая с Соломоновыми островами
Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил в среду, что Папуа-Новая Гвинея предложила договор о безопасности между двумя странами.
Это произошло на фоне роста напряженности на островах Тихого океана после того, как Китай заключил договор о безопасности с соседними Соломоновыми островами.
Данное соглашение уже обсуждалось министрами иностранных дел Папуа-Новой Гвинеи и Австралии. Однако обсуждения только начались.
У Соломоновых Островов напряженные отношения с Соединенными Штатами и их тихоокеанскими союзниками после заключения в апреле пакта о безопасности с Китаем.
Австралия, Новая Зеландия и другие островные страны Тихого океана заявили, что в регионе должны удовлетворяться потребности безопасности.
Папуа-Новая Гвинея является ближайшим северным соседом Австралии, разделенным всего несколькими километрами, и бывшей колонией, но имеет растущие торговые и инвестиционные связи с Китаем.
Китаю не удалось заключить широкомасштабный договор о торговле и безопасности с 10 тихоокеанскими странами, включая Папуа-Новую Гвинею.
Австралия и США финансируют модернизацию военно-морской базы на острове Манус в Папуа-Новой Гвинее после неудачного предложения Китая перестроить военно-морскую базу в 2018 году.
Опубликовано: Светлана Репина
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