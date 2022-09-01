Американская армия отказывается от использования вертолетов Chinook из-за неисправностей

Армия США остановила использование своего парка вертолетов Chinook из-за опасений по поводу утечек топлива, ведущих к возгоранию двигателей.

Официальный представитель Вооруженных сил Синтия О. Смит заявила, что армия определила первопричину утечек топлива, вызвавших небольшое количество возгораний двигателей среди изолированного количества вертолетов H-47, и принимает меры для решения этой проблемы.

Chinook – основной тяжелый вертолет американской армии, используемый для перевозки войск и снаряжения. Он был знаком во время войн в Афганистане и Ираке.

Вертолет Chinook был армейским грузовым вертолетом на протяжении почти шести десятилетий.

Он используется как регулярными, так и специальными армейскими подразделениями и перевозит более четырех десятков военнослужащих или грузов.

По словам Смит, все 400 вертолетов Chinook в парке армии США были остановлены в минувшие выходные из соображений предосторожности.

Она добавила, что хотя травм или смертельных случаев, связанных с возгоранием двигателей, не было, перемещение вертолетов на землю было предпринято до тех пор, пока эти корректирующие действия не будут завершены.

Заземление флота было направлено на некоторые модели совместного производства Boeing с двигателями, произведенными Honeywell International Inc.