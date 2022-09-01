Исчезающие ледники Швейцарии угрожают водоснабжению Европы

Новое исследование показывает, что ледники Швейцарии потеряли более половины своего объема менее чем за сто лет, а продолжительное жаркое лето этого года ускорило таяние.

Ледники поддерживают горнолыжные курорты и летом привлекают альпинистов и туристов, но они также необходимы для водоснабжения Европы. Теперь жители Альп беспокоятся о своем будущем.

В Швейцарии на высоте 3000 м (9800 футов) над уровнем моря вы ожидаете увидеть лед. Но над деревней Ле Дьяблере, где работает канатная дорога Glacier 3000, теперь есть огромные участки голой скалы.

Два ледника, Цанфлерон и Секс-Руж, раскололись, обнажив землю, которую не видели тысячи лет. Ранее туристы могли пройти многие километры по нетронутому леннику, а теперь на люду грязь и лужи.

Ученые годами наблюдают за сокращением альпийских ледников. Совместное исследование Федерального технологического института Цюриха и Федерального управления ландшафта Швейцарии сравнило топографические изображения ледников 1930-х годов с изображениями последних 10 лет.

Полученные данные согласуются с давними свидетельствами того, что ледники в Европе сокращаются и что существует прямая связь между потерей льда и глобальным потеплением.

Оттепель несет с собой опасность. На знаменитом курорте Церматт альпинистские тропы к Маттерхорну пришлось закрыть, потому что по мере таяния ледников скала, когда-то скрепленная льдом, становится неустойчивой.

Ледники часто называют водонапорными башнями Европы. Они накапливают зимний снег и аккуратно выпускают его летом, обеспечивая водой европейские реки и посевы, а также охлаждая атомные электростанции.