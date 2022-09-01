В Великобритании прошли последние дебаты двух консервативных кандидатов на пост премьер-министра

Два кандидата на пост главы правительства Соединенного Королевства, столкнулись в среду, 31 августа, в 12-й и последний раз, прежде чем члены партии решат спор между ними.

Опросы общественного мнения называют министра иностранных дел Лиз Трасс фаворитом на замену уходящего премьер-министра Бориса Джонсона, который противостоит своему сопернику Риши Сунаку.

Почтовое и онлайн-голосование 200 000 членов партии, которое началось в начале августа, заканчивается в пятницу. Победитель будет объявлен в следующий понедельник, а на следующий день он приступит к исполнению своих обязанностей на Даунинг-стрит.

Лиз Трасс заявила, что в случае избрания она «сосредоточится на ценах на энергию для потребителей и на том, как оживить экономику Великобритании». Она пообещала снизить налоги, чтобы стимулировать рост, но еще не сказала, как она поможет британцам справиться с растущими счетами этой зимой, когда миллионы людей рискуют не совладать со своими расходами на отопление.

Бывший министр финансов Риши Сунак считает, что контроль над инфляцией будет его главным приоритетом, заявив, что планы Лиз Трасс по снижению налогов были слишком смелыми. Тот, кто выиграет гонку, может с трудом объединить тори, поскольку разногласия углубились в результате ожесточенной борьбы за власть.

Риши Сунак принял более примирительный тон по отношению к Лиз Трасс на встрече в среду, которая состоялась перед тысячами членов Консервативной партии, собравшихся на лондонской арене Уэмбли.

Великобритания должна провести всеобщие выборы не позднее января 2025 года, но они могут быть перенесены. Согласно недавним опросам, консерваторам будет нелегко удержаться у власти. Лейбористская партия, основная оппозиционная партия, имеет двузначный отрыв от консерваторов в опросах общественного мнения в контексте ухудшения состояния экономики.