Калифорнийцев предупредили не заряжать электромобили из-за жары

Ожидается, что в пригороде Лос-Анджелеса температура достигнет 44 градусов, поскольку над американским Западом нависает тепловой купол.

Калифорнийцам было приказано не заряжать свои электромобили в среду, 31 августа, чтобы не перегружать электрическую сеть, находящуюся под напряжением из-за сильной жары.

Ожидается, что аномальная жара окажет давление на и без того перегруженную энергосистему, особенно в самые жаркие часы, когда системы кондиционирования воздуха, необходимые в Соединенных Штатах, работают на полной скорости.

«Потребителям настоятельно рекомендуется сократить потребление энергии в период с 16:00 до 21:00, когда система наиболее загружена, поскольку спрос остается высоким », — заявила Американская ассоциация, орган, представляющий коммунальные предприятия.

Организация заявила, что три основные рекомендуемые меры: установить кондиционер на 25 ° C или более, избегать использования крупных бытовых приборов и зарядки электромобилей, а также выключать ненужное освещение.

Электроэнергия – больная тема для государства, инфраструктура находится в ветхом состоянии. Электроэнергетические компании регулярно просят домохозяйства ограничить потребление в определенные часы, когда солнечные панели перестают производить электроэнергию, а спрос остается высоким из-за жары.

Но призыв не заряжать свой электромобиль широко высмеивался в социальных сетях, в то время как государство продвигает этот тип транспортных средств.

«Калифорния только что сделала электромобили обязательными и просит жителей не заряжать их с 16:00 до 21:00?»— написал в Twitter сенатор-республиканец Том Коттон. В четверг власти Калифорнии объявили, что не позднее 2035 года новые продаваемые автомобили должны иметь нулевой уровень выбросов загрязняющих веществ. Это решение рассматривалось как поворотный момент для индустрии электромобилей, поскольку Калифорния представляет собой важный автомобильный рынок и потенциально может повлиять на национальные или международные стандарты.

Ученые годами предупреждали о воздействии глобального потепления, вызванного, в частности, использованием ископаемых видов топлива и выбросами парниковых газов, которое сейчас очевидно для миллионов людей. Волны жары становятся все более экстремальными, а штормы, которые когда-то были редкими погодными явлениями, становятся все более интенсивными и частыми.