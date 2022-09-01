ООН осудила преступления против человечности в Синьцзяне в специальном докладе

Организация призывает международное сообщество принять срочные меры на фоне обвинений в пытках и сексуальном насилии в отношении уйгурского меньшинства в КНР.

Долгожданный отчет ООН по китайскому региону Синьцзян, опубликованный в среду, сосредоточен на «преступлениях против человечности» и упоминает «достоверные доказательства» пыток и сексуального насилия в отношении уйгурского меньшинства.

«Масштабы произвольного и дискриминационного задержания представителей уйгуров и других преимущественно мусульманских групп (...) могут представлять собой международные преступления, в частности, преступления против человечности», — говорится в отчете на пятидесяти страницах.

Бывший президент Чили Мишель Бачелет, для которой это был последний день во главе Верховного комиссариата после четырехлетнего срока полномочий, тем самым сдержала свое обещание, опубликовав документ. Этот документ ставит печать ООН на обвинениях против китайских властей, выдвигаемых в течение длительного времени.

Его публикация стала предметом сильного давления со стороны Соединенных Штатов и крупных правозащитных НПО, и, наоборот, чтобы помешать его выходу в свет со стороны Пекина, который рассматривает отчет как «фарс», организованный представителями Запада, во главе с Вашингтоном.

«Лучше поздно, чем никогда. Это будет решающий момент», — сказала Софи Ричардсон, директор неправительственной организации Human Rights Watch по Китаю, перед публикацией документа. Она считает, что это покажет, «что ни одно государство не может быть выше закона» . В его глазах важнее не содержание, а существование и публикация, потому что это обяжет Совет ООН по правам человека взяться за дело.