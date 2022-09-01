Трое канадских полицейских обвиняются в убийстве ребенка

Трое офицеров полиции должны предстать перед судом Онтарио 6 октября за непредумышленное убийство полуторагодовалого ребенка.

«Директор Отдела специальных расследований (SIU) Джозеф Мартино имеет разумные основания полагать, что трое сотрудников полиции провинции Онтарио совершили уголовные преступления в связи со смертью… Джеймсона Шапиро», — говорится в кратком пресс-релизе.

18-месячный ребенок погиб в Каварта-Лейкс, примерно в 100 км к северу от Торонто, 26 ноября 2020 года в результате перестрелки с участием его отца и полиции. Он был застрелен в фургоне своего отца и умер мгновенно.

Трое провинциальных полицейских обвиняются в непредумышленном убийстве и преступной халатности, повлекшей смерть. Согласно предыдущим пресс-релизам, все они использовали огнестрельное оружие.

Ранее сообщалось, что полиция, получив информацию о том, что отец похитил его сына, заметила фургон и попыталась его перехватить. Фургон столкнулся с двумя автомобилями, в том числе с полицейским. Полицейский, находившийся возле служебной машины, получил серьезные ранения. После этого началась перестрелка.

В начале 2021 года SIU пришел к выводу, что «смерть ребенка (…) наступила в результате обстрела полицией». Организация также упомянула об изъятии у полиции трех единиц огнестрельного оружия и уточнила, что в фургоне был обнаружен пистолет. Отец ребенка, 33-летний мужчина, получил тяжелые ранения и через несколько дней скончался в больнице.