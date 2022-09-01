Гигантский нефтяной танкер временно перекрыл Суэцкий канал

Гигантский нефтяной танкер временно заблокировал Суэцкий канал в среду (31 августа), что вызвало опасения по поводу нарушения морского движения, сообщило Управление Суэцкого канала (SCA).

Нефтяной супертанкер Affinity V на двадцать минут сел на мель в Суэцком канале, сообщил AFP источник в службе безопасности. Танкер водоизмещением 64 000 тонн «был успешно снят с мели», сообщило SCA, добавив, что оно мобилизовало «спасательные службы канала для операции, в которой участвовало более пяти буксировщиков».

По данным специализированного сайта Vessel Finder, танкер под сингапурским флагом имеет длину 250 м и ширину 45 м и направляется в саудовский порт Янбу.

Это первый случай, когда корабль блокирует стратегический канал после инцидента, вызванного Ever Given , гигантским контейнеровозом водоизмещением почти 200 000 тонн, нос которого застрял в восточном берегу канала во время песчаного шторма в марте 2021 года. Застряв в пути, он на несколько дней заблокировал транспортный маршрут между Европой и Азией, по которому проходит около 10% мировых морских перевозок. Спасательная операция длилась шесть дней.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в мае утвердил план расширения и дальнейшего углубления южной части канала, в котором застрял корабль. По данным SCA, Египет терял от 12 до 15 миллионов долларов в день из-за закрытия, в то время как страховщики оценивали миллиарды долларов убытков в день для мировой морской торговли. Суэцкий канал в июле объявил о рекордной прибыли в размере 7 миллиардов долларов в 2021-2022 финансовом году после неоднократного повышения платы за транзит судов.