Сара Пэйлин проиграла контрольные выборы перед промежуточными выборами в законодательные органы США

Место Аляски в Палате представителей уже полвека находится в руках республиканцев и победа Пэйлин была бы хорошим предзнаменованием для демократов за два месяца до промежуточных выборов.

Бывший губернатор Аляски Сара Пэйлин проиграла дополнительные выборы на единственное место штата в Палате представителей США в среду (31 августа), голосование, которое послужило проверкой перед промежуточными выборами 8 ноября.

58-летняя Сара Пэйлин надеется вернуться в политику, баллотируясь на место, оставшееся вакантным после внезапной смерти республиканца Дона Янга, который занимал его 49 лет. Несмотря на поддержку бывшего президента Дональда Трампа, она пока проиграла демократу Мэри Пелтола, которая будет представлять Аляску до 8 ноября, когда будут переизбраны все 435 мест в Палате представителей США. К этому времени у Пэйлин будет шанс побороться за голоса избирателей.

Пэйлин неожиданно оказалась в центре внимания, когда Джон Маккейн выбрал ее своим помощником на выборах 2008 г. Многие наблюдатели говорят, что ее восхождение проложило путь Дональду Трампу к восхождению в Белый дом, которое он выиграл восемь лет спустя.

Сара Пэйлин сказала, что поддерживала нью-йоркского миллиардера с самого начала своей кампании в 2016 году, потому что он поддерживал ее раньше. Дональд Трамп пытается укрепить свою власть в Республиканской партии, поддерживая на праймериз благосклонных к нему кандидатов против более умеренных правых республиканцев, но пока с переменным успехом. Во время промежуточных выборов американцы обновят треть Сената США и около тридцати постов губернаторов.