Алехин пояснил, дойдет ли российская армия до Львова
Военный эксперт и офицер запаса Геннадий Алехин объяснил, что означало бы появление российских военных в западном регионе Украины.
По словам эксперта, главная цель СВО все же освобождение Донбасса, демилитаризация и денацификация юго-восточного региона Украины.
«Сейчас главное — установить контроль над Юго-Востоком. Весь этот регион должен быть под нашей юрисдикцией. Что будет с Центральной и Западной Украиной – судить не берусь», — подчеркнул Алехин.
В любом случае, освобождение Львова означало бы полную победу России. Эксперт считает, что ВСУ, чтобы реализовать контрнаступление на юге, задействовали силы харьковской и донбасской группировок, оголив свои тылы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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