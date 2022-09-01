Алехин пояснил, дойдет ли российская армия до Львова

Военный эксперт и офицер запаса Геннадий Алехин объяснил, что означало бы появление российских военных в западном регионе Украины.

По словам эксперта, главная цель СВО все же освобождение Донбасса, демилитаризация и денацификация юго-восточного региона Украины.

«Сейчас главное — установить контроль над Юго-Востоком. Весь этот регион должен быть под нашей юрисдикцией. Что будет с Центральной и Западной Украиной – судить не берусь», — подчеркнул Алехин.

В любом случае, освобождение Львова означало бы полную победу России. Эксперт считает, что ВСУ, чтобы реализовать контрнаступление на юге, задействовали силы харьковской и донбасской группировок, оголив свои тылы.