Эрдоган обвинил Грецию в попытках дестабилизации региона
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган считает, что Греция намерена «подорвать» стабильную обстановку в средиземноморском регионе.
После пуска с греческого комплекса С-300 по патрульным истребителям Турции, обстановка вокруг островов в Эгейском море еще больше накалилась.
Турция подозревает в действиях правительства Греции интересы США и намерена реагировать на такие выпады с полной уверенностью, отметил Эрдоган.
При этом турецкий лидер обозначил в этом конфликте и роль НАТО, хота обе страны являются членами организации, но Альянс оказал лишь поддержку Греции, но не Турции.
Турция будет пересматривать свои военные возможности, заверил президент страны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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