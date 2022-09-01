Эрдоган обвинил Грецию в попытках дестабилизации региона

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган считает, что Греция намерена «подорвать» стабильную обстановку в средиземноморском регионе.

После пуска с греческого комплекса С-300 по патрульным истребителям Турции, обстановка вокруг островов в Эгейском море еще больше накалилась.

Турция подозревает в действиях правительства Греции интересы США и намерена реагировать на такие выпады с полной уверенностью, отметил Эрдоган.

При этом турецкий лидер обозначил в этом конфликте и роль НАТО, хота обе страны являются членами организации, но Альянс оказал лишь поддержку Греции, но не Турции.

Турция будет пересматривать свои военные возможности, заверил президент страны.