В районе Энергодара высадился украинский десант
Глава ВГА Энергодара Александр Волга рассказал, что в окрестностях Энергодара высадился украинский десант.
1 сентября руководитель военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга в своём пресс-релизе рассказал, что в районе города, где располагается Запорожская АЭС, высадился украинский десант.
Волга уточнил, что по состоянию на данный момент российская авиация отражает планируемую атаку, в результате чего, согласно сообщению местного чиновника, служащие Десантно-штурмовых войск Вооружённых сил Украины «лежат».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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