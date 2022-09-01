В районе Энергодара высадился украинский десант

Глава ВГА Энергодара Александр Волга рассказал, что в окрестностях Энергодара высадился украинский десант.

1 сентября руководитель военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга в своём пресс-релизе рассказал, что в районе города, где располагается Запорожская АЭС, высадился украинский десант.

Волга уточнил, что по состоянию на данный момент российская авиация отражает планируемую атаку, в результате чего, согласно сообщению местного чиновника, служащие Десантно-штурмовых войск Вооружённых сил Украины «лежат».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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