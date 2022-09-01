Миссия МАГАТЭ направилась в сторону Запорожской АЭС
Инспекция МАГАТЭ направилась в сторону Запорожской АЭС в Энергодаре, который в настоящее время находится под обстрелом ВСУ.
В четверг, 1 сентября 2022 года, международное агентство новостей Reuters сообщило, что миссия МАГАТЭ покинула город Запорожье и направилась в конечную точку своего маршрута – Запорожскую АЭС в Энергодаре.
Примечательно, что в настоящее время украинская сторона не только обстреливает город Энергодар, но и высадила десант в его окрестностях, что непосредственно угрожает безопасности экспертов миссии МАГАТЭ, однако российские военнослужащие оперативно отражают все предпринятые попытки ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Токаев заявил, что осенью 2022 года в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы
Reuters: военные Тайваня сбили дрон у берегов Китая
Сюжет какой книги лег в основу комедии Леонида Гайдая Не может быть
Токаев заявил, что осенью 2022 года в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы
Уоррен Баффет: Когда родители не рассказывают своим детям о деньгах, они совершают большую ошибку