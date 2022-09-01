Миссия МАГАТЭ направилась в сторону Запорожской АЭС

Инспекция МАГАТЭ направилась в сторону Запорожской АЭС в Энергодаре, который в настоящее время находится под обстрелом ВСУ.

В четверг, 1 сентября 2022 года, международное агентство новостей Reuters сообщило, что миссия МАГАТЭ покинула город Запорожье и направилась в конечную точку своего маршрута – Запорожскую АЭС в Энергодаре.

Примечательно, что в настоящее время украинская сторона не только обстреливает город Энергодар, но и высадила десант в его окрестностях, что непосредственно угрожает безопасности экспертов миссии МАГАТЭ, однако российские военнослужащие оперативно отражают все предпринятые попытки ВСУ.