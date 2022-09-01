Сапоньков уверен, что войскам РФ нужно провести показательное наступление на Николаев или Кривой Рог
Эксперт отметил, что населению региона, который сейчас под контролем ВС России угрожает физическая расправа со стороны ВСУ.
То, что украинцы начали возвращаться на юг страны в Запорожскую и Херсонскую область говорить о доверии к российским военным считает эксперт. В направлении на Запорожье сейчас пробки из машин в обе стороны, кто-то все же решил эвакуироваться в глубь страны, отметил Сапоньков.
Украинцы, увидев силу и мощь после обороны на николаевско-криворожском плацдарме, станут симпатизировать ВС России.
«Увидев нашу силу и мощь, они смело заявят о своих симпатиях к России. Пока же они прямо говорят: «Мы боимся, что вы уйдете или вас выбьют, а нас потом вырежут». И это не фигура речи. Украина — террористическое государство. Если что-то случится, этим людям реально угрожает физическая расправа, — подчеркнул Роман Сапоньков.
Поэтому, эксперт считает, что России необходимо закрепить свое положение в регионе, а для этого необходима мощная военная операция против николаевской и одесской группировок ВСУ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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