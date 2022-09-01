Экс-президент Украины Ющенко рассказал, как лидеры ЕС вынуждали Зеленского начать переговоры
Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал о том, как европейские лидеры безуспешно просили Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Россией.
1 сентября экс-президент Украины Виктор Ющенко, занимавший пост главы государства с 2005 по 2010 год, в своём интервью для интернет-издания «Українська правда» рассказал, главы стран-участниц Европейского союза пытались вынудить действующего главу киевского режима Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.
Ющенко утверждает, что из европейских стран в Киев для личной встречи с Зеленским приезжали «толпой президенты и премьеры», которые пытались повлиять на президента Украины, чтобы он наконец-то сел за стол переговоров с представителями российской стороны, дабы избежать эскалации конфликта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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