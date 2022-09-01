Дмитрия Шепелева ищут судебные приставы, у него крупный долг

Последние годы телеведущий судится с отцом своей гражданской жены Жанны Фриске. Большую часть процессов он проиграл, но платить по счетам не спешит.

Судебные приставы хотят взыскать с Дмитрия Шепелева свыше 500 тысяч рублей в качестве исполнительного сбора. Эта сумма - всего 7 процентов от той, что телеведущий обязан выплатить по решению суда. То есть, в целом речь идет о долге в 7 с лишним миллионов, уточняет СтарХит.

Издание предполагает, что это те деньги, которые шоумен должен родителям Фриске еще с 2020-го года. Отец певицы тогда погасил 21-миллионный долг перед перед «Русфондом», и треть этой суммы по постановлению суда должны быть взысканы с бывшего зятя в пользу Владимира Борисовича.

Недавно оппоненты наконец подписали мировое соглашение. Чтобы не платить, Шепелев согласился передать Владимиру Фриске долю своего сына Платона в московской квартире на Шмитовском, которую намеревался выставить на продажу.

Но, вероятно, исполнительное производство, несмотря на достигнутые договоренности, осталось, и ведущий уже обратился в суд.

Как сообщили СтарХиту в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы, Дмитрий Шепелев "подал иск о признании незаконным" и отмене постановления "о взыскании исполнительского сбора в размере 507 тысяч рублей". Заседание суда назначено на 29 сентября.

Хотя представители телеведущего и Владимира Фриске впервые за много лет сумели хоть в чем-то договориться, сторонам до мира еще далеко. Отец певицы по-прежнему упрекает Дмитрия в том, что он растратил деньги 9-летнего внука.

«На счету Платона было 200 тысяч евро, а сейчас - 6 тысяч. Эти деньги Платон должен был получить в 18 лет. Но Шепелев недавно приобрел новую машину и содержит на эти деньги свою семью. Мы забрали у него квартиру, которую Дмитрий хотел продать. Мы ее не продаем, не сдаем. Раз в неделю ходим, убираем - она тоже достанется Платону. А теперь хотим разобраться с деньгами, что исчезли со счета», — рассказал Владимир Борисович.