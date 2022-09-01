Польша выставила Германии счет за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны

С представлением экспертного отчета о размерах ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны, Польша делает акцент на требованиях о компенсации со стороны Германии.

Отчет парламентской комиссии РП составил три тома, в нем названа конкретная сумма предполагаемого ущерба. Это может быть высокая трехзначная миллиардная сумма. Согласно предыдущим польским оценкам, основанным на инвентаризации 1946 года плюс проценты, ущерб от войны, нанесенный Германией, составил 800 миллиардов евро.

О чем польские требования компенсации?

Немецкое вторжение в Польшу 1 сентября 1939 года стало началом Второй мировой войны, когда погибло не менее 55 миллионов человек, а по другим оценкам, даже доходит до 80 миллионов. Точных цифр нет. По сравнению с общей численностью населения Польше пришлось оплакивать больше смертей, чем любой другой стране. Погибло от четырех до шести миллионов поляков — до пятой части населения. Степень разрушений, вызванных нацистской войной на уничтожение, также была сравнительно высокой. Например, столица Варшава была почти полностью разрушена.

Военный долг так и не был оплачен?

В Потсдамском соглашении 1945 года четыре державы-победительницы договорились, что Советский Союз получит компенсацию за советскую оккупационную зону в восточной Германии, а Польша получит свою долю. По оценкам, к 1953 году было ликвидировано около 3000 компаний, а дополнительные товары из текущего производства были изъяты. Однако правительство в Варшаве утверждает, что Польша должна была компенсировать свою долю поставками угля в Советский Союз. Кроме того, к западным странам, таким как Франция и Нидерланды, относились гораздо лучше.

Какова позиция правительства Германии в отношении требований о репарациях со стороны Польши?

Для федерального правительства вопрос о репарациях был юридически и политически закрыт после подписания в 1990 году Соглашения «два плюс четыре» о внешнеполитических последствиях германского единства. Однако репарации прямо не упоминаются в договоре между Федеративной Республикой, ГДР и четырьмя бывшими оккупационными державами США, Советским Союзом, Францией и Великобританией. Кроме того, в переговорах не участвовали многочисленные государства, подвергшиеся нападению и оккупации нацистской Германии, такие как Греция и Польша.

Канцлер Олаф Шольц отклонил требования Польши о репарациях во время своего инаугурационного визита в Варшаву в декабре. И указал, что Германия вносит «очень и очень большие взносы» в финансирование бюджета ЕС. Польша является крупнейшим чистым получателем средств ЕС.

Почему Польша публикует свой отчет о военных потерях в это время?

Представители национал-консервативной партии ПиС, которая правит Польшей с 2015 года, неоднократно поднимали вопрос о требованиях репараций. В 2017 году по инициативе ПиС была создана парламентская комиссия для составления отчета о предполагаемом размере военного ущерба. Публикация этого доклада анонсировалась несколько раз, но неоднократно откладывалась. В ноябре Польша также создала научно-исследовательский институт военного ущерба. В то время премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что вопрос компенсации не снят с обсуждения, «потому что с Польшей очень плохо обошлись, не выплатив репараций».

Какие возможные последствия может иметь представление доклада о репарациях для германо-польских отношений?

Пока не ясно, будет ли польское правительство использовать отчет, чтобы обратиться к федеральному правительству Германии с конкретным запросом о выплате денежной суммы. Но даже публикация отчета создала напряженность в германо-польских отношениях, говорит Агнешка Лада-Конефаль из Немецко-польского института в Дармштадте.

«После этого антинемецкая риторика правительства ПиС усилится», - считает она.