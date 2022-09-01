В Тбилиси отменили выступления «Машины времени», Галкина и Меладзе

Дворец спорта в столице Грузии не сможет принять российских исполнителей, концерт «Машины времени» анонсированный на 24 сентября, не состоится.

Организаторы назвали причиной отмены выступления «Машины времени» ремонтные работы во Дворце.

По тем же причинам были отменены выступления Максима Галкина (15 октября) и Валерия Меладзе (23 ноября).

«Пока неясно, отменены ли концерты полностью или переносятся в другое место и как быть тем, кто уже купил билеты. В то же время билеты все еще есть в открытой онлайн-продаже», — сообщает ТК «Новая-Грузия».

Солист «Машины времени» Андрей Макаревич уехал из России в Израиль после начала СВО и критиковал коллег, которые не последовали его примеру.

Галкин тоже остается за границей, хотя вернулась его супруга Алла Пугачева.

Меладзе, также уехавший из России и недавно заявивший о намерении завершить сценическую карьеру, вернулся в страну и на сцену, что вызвало волну возмущения.