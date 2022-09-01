ООН: Неспособность положить конец политическому кризису в Ливии представляет растущую угрозу в стране

Совет безопасности ООН заслушал мрачную оценку перспектив страны после столкновений между ополченцами в столице.

Ливийцы потеряли веру в то, что политический класс и союзные ему ополченцы и наемники готовы положить конец разграблению национального богатства, предупредил высокопоставленный американский дипломат, после одного из худших случаев насилия в Триполи за последние годы.

Более 32 человек были убиты и 150 ранены в столкновениях в столице на прошлой неделе между ополченцами, союзниками конкурирующих премьер-министров Абдула Хамида Дбейбы и Фатхи Башаги.

Правительство национального единства Дбейбы, которым он руководит с прошлого года и которое контролирует западную часть страны, базируется в Триполи с момента падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году, в то время как Башага управляет восточной частью страны с марта при поддержке военного лидера Халифы Хафтара.

