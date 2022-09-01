Маликов скрывает, что развёлся с женой после 30 лет совместной жизни

Дмитрий Маликов опубликовал в сети фото со своим сыном на яхте. Супруга певца Елена Изаксон не отдыхает со своими близкими. Сразу поползли слухи о неладах в звёздном семействе.

В СМИ появилась информация, что известный исполнитель ушёл от законной супруги Елены Изаксон, увлекшись красавицей-моделью Ириной Антоненко.

Всё началось после того, как артист разместил в сети снимок, где тот позирует на яхте с четырехлетним сыном Марком, подписав "Смотрим в будущее..!".

В прессе писали, что певец якобы забрал ребенка и ушел от жены.

Сам артист эти слухи опровергает. На днях звезда сцены в беседе с журналистами заявил, что в его семейной жизни никаких изменений нет.

Дмитрий утверждает, что информация о расставании его с супругой, как и многая другая, не что иное, как фейк.

"У меня память короткая. Вот сейчас буквально недавно были два фейка. Во-первых, что я изменил образ. А второй, когда я сфотографировался на отдыхе с сыном - что я с сыном уехал, бросил жену, вообще у меня развод и всё такое прочее. Это... неправда".