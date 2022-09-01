G7 обсудит ограничение цен на российскую нефть в попытке снизить цены

Министры финансов "Большой семерки" проведут на этой неделе переговоры о разрешении закупок российской нефти по ограниченной цене, что ослабит давление на энергетический рынок и сократит общие доходы России от сырой нефти.

Министр финансов Джанет Йеллен и ее коллеги продолжат обсуждение этой меры на заседании в пятницу, сообщили официальные лица США. План позволит покупателям российской нефти по ограниченной цене продолжать получать важнейшие услуги, такие как финансирование и страхование танкеров. 

Европейский союз, Великобритания и Швейцария планируют запретить своим компаниям предоставлять эти услуги для поставок российской нефти, начиная с декабря.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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