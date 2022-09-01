Бекман: НАТО фактически участвует в войне на Украине

НАТО фактически участвует в конфликте на Украине, вооружая ВСУ и предоставляя инструкторов, блок участвует в необъявленной войне против России, считает финский политолог Йохан Бекман

НАТО координирует гибридную войну, прежде всего ее дезинформационную составляющую, убежден эксперт.

Бекман отмечает, что поставки членами НАТО оружия Украине является применением статьи 5 устава НАТО, согласно которой требуется защищать друг друга, когда один из членов Альянса подвергается нападению.

Украина в ближайшей перспективе вслед за статусом кандидата в ЕС может получить и статус члена НАТО, не сомневается политололг. Тогда вся закулисная игра вылезет наружу.

Политолог считает, что Запад уже сейчас действует так, как будто Украина находится в составе НАТО.