Гузеева жалеет, что согласилась заменить Нагиева в шоу Голос 60+

Лариса Гузеева признаётся, что очень нервничает, когда предстоит участие в новом проекте. Ведущая считает, что всё испортила, когда шли съёмки нового сезона "Голос 60+".

На Первом канале начались съемки очередной части музыкального шоу "Голос 60+". В этом году Дмитрия Нагиева заменила Лариса Гузеева.

На днях ведущая в интервью Первому каналу поделилась своими впечатлениями от съемок в передаче. Она призналась, что не ожидала, что это будет так непросто.

"Я в полуобморочном состоянии… Куда бы меня ни приглашали, я думаю: "Господи, да зачем же мне это?! Я и так хорошо живу!" Потому что я "психическая", в трясучке все время, у меня мокрые руки, все дрожит. Мне кажется, что я все испортила".

Примечательно, что за съемки в вокальном телевизионном проекте гонорар Ларисы Гузеевой будет в 2 раза больше, чем в "Давай поженимся!". Сумма составит 2 000 000 российских рублей.